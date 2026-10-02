Doorstart voor FIXY dankzij 50.000 euro gemeentelijke steun

Club FIXY in Groningen maakt een doorstart na het faillissement in augustus. De gemeente Groningen stelt daarvoor 50.000 euro beschikbaar. Daarvoor wordt wel de opzet van de club veranderd: FIXY richt zich vanaf nu alleen nog op de horeca, waar de speciaal opgerichte Stichting Noordlab de podium- en programmeeractiviteiten verzorgt.

In augustus vroeg FIXY faillissement aan, amper een jaar na de (her)opening van de club onder een nieuwe naam. De marges waren volgens de club niet hoog genoeg om zowel de programmering als de hoge huisvestingskosten te betalen. De club kampte daar al sinds de opening (een jaar geleden) mee, toen FIXY de plek van club OOST overnam. De club liet weten dat de bezoekersaantallen en baromzetten na de opening van FIXY juist opliepen. Toch leverde dat financieel niet genoeg op, ook niet nadat een deel van het pand werd omgebouwd tot de virtual-golflocatie.

FIXY had bij de gemeente een plan ingediend voor financiële steun voor de programmering. Via een nieuwe constructie is dat nu geregeld: FIXY richt zich alleen op de horeca. Stichting Noordlab neemt de podium- en programmeeractiviteiten voor zijn rekening. Deze stichting krijgt het geld van de gemeente (50.000 euro) beschikbaar. Dit geld is daarmee niet bedoeld voor de doorstart van FIXY zelf en de club moet de huur blijven betalen met eigen inkomsten. Maar de subsidie neemt een deel van de uitgaven van FIXY weg, waardoor dat makkelijker moet worden.

Volgens wethouder Janette Bosma heeft FIXY een bijzondere positie binnen het culturele en nachtelijke aanbod van Groningen: “Met de doorstart blijft ruimte bestaan voor talentontwikkeling, culturele vernieuwing en een toegankelijke en veilige nachtcultuur, geheel in lijn met de doelen uit de Nachtvisie en de ambities van het nieuwe coalitieakkoord om Groningen een aantrekkelijke, levendige en creatieve gemeente te laten zijn voor bewoners, makers en bezoekers.”