Donar wint dankzij fenomenale score in slotseconde

Donar heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In Martiniplaza werd het dinsdagavond tegen AB InBev Leuven Bears 81-78 door een score in de slotseconde van grote afstand van Aleksandre Merkviladze.

De Groninger basketballers startten stroef. Waar in de eerste wedstrijd van afgelopen vrijdag vele driepunters gescoord werden, lukte het Donar dinsdag aanvankelijk maar zelden om tot scoren te komen. Ook de Belgen kwamen niet goed uit de startblokken, waardoor het na de eerste 10 minuten spelen slechts 11-13 was. Het tweede kwart daarentegen was veel beter. Van 27-25 liep Donar uit naar 40-30 bij rust.

Na rust werd het verschil nog groter, tot maximaal 16 punten bij 50-34. Daarna kwamen de Belgen terug, en aan het eind van het derde kwart was het 62-53. In het laatste kwart leek Donar de wedstrijd onverwacht nog uit handen te geven. Bij 72-74 stonden de gasten voor het eerst in lange tijd weer op voorspring. Bij 78-78, met nog een paar seconden te spelen, leek een verlenging noodzakelijk, maar Donar-speler Aleksandre wist na een gemist schot de bal te vangen en scoorde vanaf halverwege de eigen helft, waardoor de wedstrijd alsnog gewonnen werd.

Topscorers bij Donar waren Brandon Bergsma met 19 punten, Aleksandre Merkviladze met 16 punten, Siem Uijtendaal met 14 punten en Kevon Godwin met 13 punten. Bij Leuven Bears was Sebastian Thomas topscorer met 27 punten.

Donar staat bovenaan in de BNXT League met 4 punten uit 2 wedstrijden. Volgende week woensdag speelt Donar wederom thuis; dan tegen Val-Dieu Spirou Basket uit Charleroi.