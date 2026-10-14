Donar verliest met ruime cijfers van Charleroi

Foto: Mink Elzer

De basketballers van Donar Groningen gingen woensdagavond hard onderuit in de derde competitiewedstrijd van het seizoen. Spirou Basket Charleroi was in Martiniplaza met 63–90 veel te sterk voor de Groningers.

Na de overwinning op Kortrijk (76-85) en buzzerbeater die Donar vorige week dinsdag de overwinning op Leuven bezorgde (81-78) kon op papier gesproken worden van een uitstekende seizoensstart. Toch was coach Jason Dourisseau na de overwinning van vorige week dinsdag ook kritisch op zijn ploeg, dat volgens hem nog veel werk te verzetten had.

Wedstrijd al vroeg gespeeld

Dat legde Val-Dieu Spirou Basket Charleroi pijnlijk bloot, want na twee kwarten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De Belgen kwamen al vroeg op een ruime voorsprong en sloten het eerste kwart af met een winst van 19-27. Daarna moest Donar alle zeilen bijzetten om het verschil rond de 10 punten te houden. Dat lukt maart kort: halverwege het tweede kwart lopen de bezoekers verder uit, tot 30-55 bij rust.

Een verschil van 25 punten, met de kanttekening dat Charleroi ook nog eens 9 punten laat liggen door slechts 5 van hun 14 vrije worpen raak te schieten. Ook Donar helpt zichzelf in dat onderdeel van de statistieken niet, zij benutten van 4 van hun 11 vrije worpen. En met Brandon Bergsma (MPV na de vorige wedstrijd) en Jalen Deloach die al vroeg 3 fouten achter hun naam hadden staan, was de conclusie in de rust al duidelijk: Donar gaat deze wedstrijd ruim verliezen.

De gifbeker moet leeg

De tweede helft gaan beide ploegen op dezelfde voet door. Charleroi blijft scoren, Donar blijft schoten missen en zien de bezoekers halverwege het derde kwart zelfs uitlopen naar een voorsprong van 35 punten. Donar sluit het derde kwart af bij een stand van 43-75.



Het laatste kwart wordt vervolgens plichtmatig uitgespeeld door beide teams. Donar wint het kwart zelfs met 20-15, maar heeft daar helemaal niets aan. De eindstand op het scorebord is 63-90 en daarmee verliezen de Groningers voor het eerst in dit BNXT-seizoen. Een wedstrijd die de ruim 3100 toeschouwers in Martiniplaza snel zouden willen vergeten.

Zondag 25 oktober speelt Donar de volgende wedstrijd in de BNXT League. Dan wacht tegen Okapi een lastige uitwedstrijd in Aalst. De tip-off in België is om 15:00.