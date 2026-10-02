Donar begint BNXT League-seizoen met uitoverwinning op Kortrijk

Donar is het nieuwe seizoen in de BNXT League uitstekend begonnen. De Groninger basketballers waren vrijdagavond in België te sterk voor House of Talents Spurs Kortrijk: 76-85.

In de openingsfase vlogen de driepunters de Belgen om de oren, waardoor het na slechts 4 minuten spelen al 8-20 was. Daarna had de thuisploeg de verdediging beter op orde. Na de eerste 10 minuten was het 17-29. Daarna bleef Donar goed spelen, waardoor de ploeg van coach Jason Dourisseau verder uitliep, tot aan 31-54 bij rust.

Na rust verdedigden de Belgen feller, en Donar had het daar moeilijk mee. Aan het eind van het derde kwart was de thuisploeg 10 punten ingelopen: 54-67.

Toen Spurs na twee minuten in het laatste kwart op 62-69 kwam, dreigde het alsnog spannend te worden. Een minuut later was het echter 62-73 en vroeg coach Johan Roijakkers een time-out aan. Die hielp niet echt, want een minuut later had Donar-guard Bryan Antoine twee driepunters geraakt en was het 64-79, waardoor een nieuwe time-out nodig bleek. Ook die had niet de juiste uitwerking voor de Belgen, want Donar bleef een ruime voorsprong houden.

Topscorers bij Donar waren Bryan Antoine met 22 punten, Aleksandre Merkviladze met 20 punten, Kevon Godwin met 17 punten en Siem Uijtendaal met 10 punten. Bij House of Talents Spurs Kortrijk waren Jamarii D’aje Johnson-Thomas en Amin Adamu topscorers met beiden 13 punten.

Komende dinsdag speelt Donar zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegenstander is dan Stella Artois Leuven Bears.