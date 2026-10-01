Dolle Mina’s donderdagavond in touw voor meer toiletten op Hoofdstation

Foto: Andor Heij - Hal hoofdstation

Dolle Mina’s Groningen voert deze donderdagavond actie op het Hoofdstation. Ze pleiten daar voor meer en beter toegankelijke toiletten.

Het nog niet zolang geleden verbouwde Hoofdstation telt maar één toilet en dat is veel te weinig voor een pand waar dagelijks tienduizenden mensen doorheen lopen. Bovendien hebben mensen met een handicap moeite om die locatie te bezoeken.

Uit onderzoek, onder meer via het OOG-Panel, blijkt dat er in Groningen te weinig openbare toiletten zijn, zeker ook voor vrouwen en mensen met een handicap. De fracties van Student & Stad, SP, PRO en Partij voor de Dieren wilden vorige maand, mede daarom, weten wat de gemeente daar aan gaat doen.

De gemeente antwoordde te werken aan een plan om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van openbare toiletten te verbeteren. Ze erkent dat er te weinig van die toiletten zijn. Daarbij hoort ook de mogelijkheden voor een openbaar toilet op het hoofdstation, dat voor alle doelgroepen geschikt is.