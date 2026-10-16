Dit weekeinde dubbele aflevering van OOG Sport met live FC Groningen – Ajax

Foto: Arend Jan Wonink

Komend weekeinde is er een dubbele aflevering van OOG Sport op de radio. Zaterdag met amateurvoetbal en volleybal en zondag staat de uitzending in het teken van FC Groningen – Ajax.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat OOG Radio weer wedstrijden van FC Groningen live kan uitzenden. In de eerste editie staat het duel tegen Ajax in de Euroborg op het programma. Dat is altijd een beladen wedstrijd. Joey Keizer doet live verslag en de presentatie is in handen van Wouter van der Maden. De uitzending begint zondag om 16.00 uur.

Uitzending zaterdag

Maar ook zaterdag is er OOG Sport. Er is een gesprek te horen met de coach van de volleyballers van Lycurgus, Sam Gortzak. Lycurgus begint volgende week aan de competitie.

Daarnaast is er amateurvoetbal. Dit weekeinde zijn er geen competitiewedstrijden, maar wordt er gespeeld voor de eerste knock-outronde van de noordelijke districtsbeker. OOG Sport trekt het Hogeland in voor het duel tussen tweedeklasser Winsum en eersteklasser Be Quick 1887. Daarnaast tussenstanden van andere bekerwedstrijden en overig sportnieuws.

OOG Sport op zaterdag begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.