Districtsbeker: Zege GRC, Italian Boys verslaat twee klassen hoger spelend Ter Apel’96

Italian Boys - Ter Apel 96

Eersteklasser GRC Groningen en vijfdeklasser Italian Boys hebben zondag de tweede knock-outronde gehaald van de noordelijke districtsbeker.

Heiligerlee – GRC Groningen 1-3

GRC deed wat het moest doen en won uit bij derdeklasser Heilgerlee met 3-1. GRC was sterker en Timen Visser, Robert Smit en Jasper Kingma scoorden voor de stad Groningers. Rik Eggens maakte het doelpunt voor Heiligerlee.

Italian Boys – Ter Apel ’96 4-2.

Zowel Italian Boys als Ter Apel hadden in hun competities alles gewonnen. Alleen is Italian Boys een vijfdeklasser en spelen de Oost-Groningers twee klassen hoger. Toch was de 4-2 thuiszege van Italian Boys geen verrassing. De stad-Groningers hebben veel spelers in de ploeg die op een hoger niveau hebben geacteerd.

Italian Boys bewees dat ze in ieder geval ook in de derde klasse goed zouden kunnen meedraaien. Italian Boys was voor de pauze heer en meester op sportpark De Parrel. Mo Shabeel opende de score voor de Stadjers. Shabeel was even later de aangever van waaruit Awaab Khider de tweede kon maken: 2-0.

Na de pauze kwam Ter Apel een fase opzetten en Daniel Manning tekende voor de 2-1. Door een schitterend bal vanaf de rand zestien, in de bovenhoek van Shabeel kwam Italian Boys op 3-1.

Amin Ouhida kwam kort daarna op links door en plaatste de bal in de verre hoek: 4-1. Rahimi Verduis trof nog de lat namens Italian Boys. Tim Kuper maakte er in de laatste minuut van dichtbij 4-2 van.

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De volgende clubs uit de gemeente Groningen zitten in de koker voor de volgende ronde: De eersteklassers Be Quick 1887, PKC’83 en Velocitas 1897. De tweedeklassers Gorecht en GRC Groningen, derde klasser Be Quick 1887 (zaterdag), vierdeklasser VV Groningen en de vijfdeklasser Gruno en Italian Boys. Het is nog niet bekend wanneer de loting is.