Districtsbeker: Velocitas wint simpel van Groen Geel; Ook Be Quick zat. door

Michael de Leeuw trekt ten aanval tegen Velocitas (foto Martijn Minnema)

In de eerste knock out ronde van de districtsbeker plaatsten Velocitas 1897 en het zaterdagteam van Be Quick 1887 zich donderdagavond voor de volgende ronde. Velocitas won bij Groen Geel en Be Quick bij Omlandia.

Op papier was Groen Geel-Velocitas 1897 een mooi affiche, op het kunstgras viel dat tegen. De koploper uit 1H was een maat te groot voor de nummer 3 uit 2O waardoor een mooie bekerkraker uitbleef.

Groen Geel moest zich vooral beperken tot verdedigen en had aanvallend lang weinig in te brengen. Na een paar mogelijkheden die niks opleverden was het na een half uur raak voor Velocitas, Thomas Bats opende score.

Nadat Bats kort voor rust een reuzenkans op de 0-2 liet liggen was het kort na rust wel raak. De rappe Tim Sanders werd diep gestuurd en hij schoot door de benen van de keeper de 0-2 binnen. In slotfase liep Velocitas vervolgens nog uit naat 0-4. Joël Zweerink schoot in de 78’ minuut de 0-3 binnen en zes minuten later bepaalde Sam Wormmeester met een geplaatst schot de eindstand op 0-4. Velocitas kwam ook na rust defensief vrijwel niet in de problemen ondanks dat Groen Geel wat meer op de helft van de tegenstander kwam dan voor rust.

Derde klasser Be Quick 1887 zaterdag won in Ten Boer met 2-0 van vierde klasser Omlandia. Door een eigen goal was het bij rust 0-1, na een uur besliste Wout Lübeck de wedstrijd met de 0-2.

Komend weekend vinden de andere wedstrijden in deze ronde plaats.