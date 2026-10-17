Districtsbeker: PKC’83 en Gorecht simpel verder, GVAV laat zich verrassen

Foto: Andor Heij. PKC;83=SC Stadspark

PKC’83 en Gorecht wonnen zaterdag simpel hun wedstrijden in de eerste knock-outronde van de noordelijke districtsbeker GVAV liet zich verrassen door het twee klassen lager spelende Siddeburen.

Warffum – PKC ’83 0-7

Eersteklasser PKC’83 had in en tegen Warffum weinig problemen met de vierdeklasser. Het werd na een 5-0 ruststand 7-0. Rob Schokker scoorde drie keer, Sem Folkerts en Arnoud Bentum twee keer.

Poolster – Gorecht 1-4

Tweedeklasser Gorecht won in Spijk met 4-1 van Poolster. De zege kreeg pas in het tweede deel van de tweede helft gestalte. Na 70 minuten stond het nog 1-1. Robin Zuidema, Leon Buiter, Sam Niewold en Steef Borgman scoorden voor Gorecht.

Gruno – Westerlee 2-0

Vijfdeklasser Gruno won thuis met 2-0 van Westerlee dat ook in de vijfde klasse acteert. Gruno was sterker en pakte verdiend de winst. Johannes Kroon opende de score, Luciano Felida maakte de tweede.

Winsum – Be Quick 1887 1-2

Het verslag staat hier.

VV Groningen – Lycurgus 2-1

Het verslag staat hier.

Uitgeschakeld

Siddeburen – GVAV 4-3

Derdeklasser GVAV Rapiditas liet zich in en tegen vijfdeklasser Siddeburen verrassen: 4-3. GVAV nam nog wel een 2-0 voorsprong, maar daarna ging het mis.

Oosterparkers – VEV’67 1-3

Vierdeklasser Oosterparkers kon het niet bolwerken tegen VEV’67 dat een klasse hoger speelt. De ploeg uit Leek won met 3-1. Jordi Paapst scoorde voor Oosterparkers.

Eerder gespeeld

Groen Geel – Velocitas 0-4

Omlandia – Be Quick 1887 (zaterdag) 0-2

Zondag

Heiligerlee – GRC Groningen

Italian Boys – Ter Apel ’96