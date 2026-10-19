Dinsdag zonnige perioden met 10 graden, later in de week kans op onweer

De Martinitoren onder de maan (foto: Denise Overkleeft)

Na een zonnige maar frisse maandag gaat Groningen een redelijk stabiele week tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we zonnige en droge perioden tegemoet met temperaturen rond de 10 graden. Op woensdag is een uitschieter.

“Dinsdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3 tot 5 is het een tikje schraal, wordt het 10 graden. In de avond neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen. Minimatemperaturen liggen rond 6 graden.

Woensdag is er af en toe zon, maar trekken er ook wolkenvelden over. Het blijft droog en het is bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4 zacht, 16 graden.

Donderdag is er af en toe zon maar valt er ook een bui met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Met 10 graden is het een stuk minder zacht.

Voor meer weer: kijk op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG/Ochtendshow.”