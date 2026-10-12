Dinsdag bewolkt met wat regen, later in de week weer een zonnige najaarsdag

Foto: Joris van Tweel

Na een zonnige maar frisse start van de week, gaat Groningen wisselvallige dagen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schommelt de temperatuur de komende dagen rond de 18 graden, maar zon en bewolking wisselen elkaar continue af.

Dinsdag is er veel bewolking en vooral in de middag valt er wat lichte regen. Het is zacht met 18 graden als maximumtemperatuur en de zuidwestenwind neemt toe naar matig, windkracht 4 en draait naar het westen in de loop van de dag.

Woensdag blijft het droog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en bij een matige westelijke wind wordt het 17 graden.

Donderdag belooft een vrij zonnige najaarsdag te worden. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 graden.

Voor meer weer: kijk op de Jo of luister om 8:50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG/Ochtendshow.