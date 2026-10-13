Ingebroken bij speelkaartenwinkel in Nieuwe Ebbingestraat

De politie is vannacht uitgerukt voor een inbraak bij ParadiseCards TCG, een winkel met speciale speelkaarten aan de Nieuwe Ebbingestraat in Stad. De twee verdachten zijn gevlucht op twee scooters. Zij zijn nog spoorloos.

Het begon allemaal rond 4.00 uur ’s nachts. Een buurtbewoner vertelt dat ze twee mannen ziet met twee scooters. Ze wachten een tijdje voor de winkel, totdat de één weggaat. Wat volgt is een harde knal, geschreeuw en nog meer lawaai: “Het klonk alsof ze de hele winkel leeghaalde.”

Wanneer de politie aankomt, zijn de daders al gevlucht. Agenten doen op dit moment sporenonderzoek. Heeft u iets gezien? Bel dan naar het telefoonnummer 0900-8844 van de politie.