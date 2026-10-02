Deel paden in Pioenpark vanaf vrijdag tijdelijk afgesloten

Een deel van de paden in het Pioenpark krijgt vanaf vrijdag een nieuwe asfaltlaag.

Tijdens de werkzaamheden zijn de betreffende paden tijdelijk afgesloten. Deze paden worden afgezet met hekken en borden.

Vorig jaar kregen de paden in het rosarium al een nieuwe deklaag. Tijdens die werkzaamheden werd toen een nest van een specht ontdekt en kon een deel van de asfalteringswerkzaamheden niet worden uitgevoerd.

Dit keer ontdekte een gemeente ecoloog vooraf een actief duivennest. Daar wordt nu niet gewerkt en de ecoloog houdt tijdens de werkzaamheden die wel worden uitgevoerd regelmatig toezicht.