De Biotoop in Haren vormt decor voor nieuw muziek- en kunstfestival

Undertow, één van de bands die gaat optreden (foto: UndertowOfficial.nl)

In De Biotoop in Haren vindt op zaterdag 24 oktober de eerste editie van BioPop plaats. Tijdens het festival treden zes bands uit Haren en omgeving op. Ook zijn er kunstinstallaties te zien en wordt de locatie ingericht in jaren-80-stijl.

BioPop is een initiatief van Alex Gaaikema, die in De Biotoop woont en werkt en zelf drummer is bij één van de bands. Met het festival wil hij lokale muzikanten een podium bieden. Op het programma staan Undertow, LYSSA, Los Helpmen, Captain J. Wright, The Monroes en Zum Beispiel. De muziek varieert van pop en rock tot folk, soul en psychedelische muziek.

Naast het luisteren naar lokale bands, kunnen bezoekers ook verschillende kunsttentoonstellingen bewonderen. Die staan bij de hoofdingang en bij de loopbrug.

Tickets

Het festival vindt plaats van 16.30 tot 23.00 uur in Vleugel F van De Biotoop aan de Kerklaan 30F in Haren. Kaarten kosten 16 euro in de voorverkoop en 17,50 euro aan de deur. Er is ruimte voor maximaal 250 bezoekers.

Kijk voor meer informatie en tickets op de website van BioPop.