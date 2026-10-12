Datalek bij organisatie 4 Mijl: namen en telefoonnummers noodcontactpersoon openbaar

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij Golazo, de organisator van de 4 Mijl van Groningen, is een datalek ontdekt. Namen en de geboortedatum van deelnemers waren openbaar. Ook de telefoonnummers van de noodcontactpersonen waren tijdelijk online te vinden. Het lek is inmiddels opgelost en de organisatie heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (AP).

Het lek werd zondag ontdekt op de uitslagenpagina van de 4 Mijl. Daar waren verschillende gegevens van lopers en hun contactpersonen te zien. Na een melding haalde Golazo de gegevens binnen een uur van de website. De organisatie heeft inmiddels de lopers middels een mail geïnformeerd en de informatie is inmiddels beveiligd.

Hoe de lek is ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn, is niet duidelijk.