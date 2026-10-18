D66 gaat college om opheldering vragen over verwijderde geveltuin: “Dit staat haaks op het groene beleid”

De geveltuin ruim een jaar geleden in de zomer van 2025. Foto: Google Maps

De raadsfractie van D66 gaat het college om opheldering vragen over de weggehaalde geveltuin van stadsecoloog Rick Middelbos in de Burchtstraat in de binnenstad. De partij noemt het zomaar wegzagen van het groen “heel verdrietig” en schadelijk voor het vertrouwen van inwoners.

“Wat hier is gebeurd, is volstrekt tegenstrijdig met de doelstellingen die we als gemeente hebben”, reageert D66-raadslid Andrea Poelstra. “We willen als gemeente juist dat inwoners met groen aan de slag gaan; daar voeren we zelfs campagnes voor. We roepen op om tegels te wippen en bieden de mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen. Middelbos heeft jarenlang aan zijn tuin gewerkt. Door de sloop van het C&A-pand had zich er afval opgehoopt dat vanwege die werkzaamheden lastig op te ruimen was. Ik vind het heel vreemd dat je het groen dan maar zonder overleg verwijdert.”

‘Niet uit te leggen’

Poelstra heeft de beelden van de ruiming gezien: “Ik zie dat de zaag erin is gegaan. Het is echt rigoureus gebeurd; hier zijn groene longen weggehaald en dat is niet uit te leggen. Het geeft inwoners bovendien totaal geen duidelijkheid: enerzijds roep je op om te vergroenen, maar ondertussen wordt alles zomaar weggehaald. Welke boodschap geef je daarmee?”

Zonder aankondiging weggezaagd

Afgelopen donderdag werd de geveltuin van de stadsecoloog door de gemeente en woningcorporatie De Huismeesters verwijderd. Volgens de gemeente werd de tuin opgeruimd omdat er regelmatig mensen in het groen sliepen en er afval lag. Middelbos reageerde aangedaan. De geveltuin ontstond in 2021 en bestond uit een meidoorn, bramen, een vlier en verschillende inheemse bloemen en planten. In het groen broedden merels en ook een egel kwam er regelmatig kijken. Deze dieren hebben nu geen plek meer. Middelbos gaf aan dat hij graag van tevoren op de hoogte was gebracht. Dan was er een mogelijkheid geweest om de meidoorn en vlier uit te graven en deze ergens te herplanten.

Geen incident

Het verwijderen van de geveltuin in de Burchtstraat staat volgens D66 niet op zichzelf. “Als partij gaan we hier aanstaande woensdag mondelinge vragen over stellen. Inderdaad: we gaan alweer vragen stellen over dit onderwerp”, verzucht Poelstra.

Onlangs stelde de raad al vragen over weggehaalde bosschages op het Martinikerkhof, waarbij dit groen deel uitmaakte van de Gemeentelijke Ecologische Structuur. Afgelopen voorjaar ging een grasmaaier over een bloemrijk grasveld in het Dinkelpark en ook bloeiende bollen in de Oosterpoortbuurt bleken niet veilig voor de maaiers waar vervolgens ook vragen over werden gesteld. Werd er na eerdere incidenten vanuit het college gesproken over een ‘menselijke fout’, volgens D66 blijft die vlieger niet opgaan.

Met het meest groene college van de afgelopen jaren zou je verwachten dat bomen en struiken overal in de gemeente gekoesterd zouden worden. Poelstra wijst op het beheer: “Voor het groenbeheer wordt gebruikgemaakt van onderaannemers. De beheerstrategie die wij als gemeente hebben afgesproken, moet wel goed met hen worden gecommuniceerd. Dat is een duidelijke uitdaging waardoor het nu regelmatig misgaat. Maar het kan niet zo zijn dat we op dat punt blijven steken.”

Ruim een jaar geleden diende D66 nog een initiatiefvoorstel in om de natuur in Groningen een formele ‘stem’ te geven, wat met een ruime raadsmeerderheid werd aangenomen. Poelstra sluit af: “We kunnen stellen dat dat in de Burchtstraat niet is gebeurd. Dieren die in dit groen leefden, zijn hier het slachtoffer van geworden.” Naast D66 sluiten vermoedelijk ook andere raadsfracties aan bij de vragen aan het college.