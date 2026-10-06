Controle van 14-jarige fatbikebestuurder zonder licht leidt tot vondst van groot mes en drugs

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Het controleren van een 14-jarige fatbikebestuurder die zonder deugdelijke verlichting reed, heeft agenten dinsdagavond geleid naar de vondst van een groot mes en meerdere soorten drugs. Dat meldt de politie op sociale media.

De controle vond plaats in de noordelijke wijken van de stad. Agenten waren bezig met een surveillance toen ze de jonge bestuurder zagen rijden op een fatbike waarvan de verlichting niet goed werkte. De politie liet de jongen stoppen en stelde een onderzoek in. “De 14-jarige bleek afkomstig te zijn uit De Hunze. Hij bleek in het bezit te zijn van een groot mes. Ook had hij meerdere soorten drugs bij zich.”

De drugs en het steekwapen zijn door de politie in beslag genomen. Daarnaast is de jongen doorverwezen naar Halt. Halt is een landelijke organisatie die als wettelijke taak heeft om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, met als doel te voorkomen dat de jongere direct een strafblad krijgt. Tijdens zo’n traject voeren jongeren gesprekken, maken ze leeropdrachten en werken ze aan het herstellen van de gemaakte fouten.