Coming-Outdag: “Uit de kast komen is voor jongeren moeilijker dan een paar jaar geleden”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het is zondag 11 oktober Coming-Outdag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het ‘uit de kast komen’ van LHBTIQ+-personen. Maar vandaag de dag is dat niet meer vanzelfsprekend. “Het is moeilijker dan een paar jaar geleden om uit de kast te komen”, vertelt middelbare scholier Baudine in het OOG Radio-programma ‘Goedemorgen Groningen’.

Baudine, hoe was het uit de kast komen voor jou persoonlijk?

“Ik was op die dag heel zenuwachtig. Maar ik wist ook dat ik in een accepterende omgeving zit, dus ik voelde mij veilig. Toch ben je nerveus om het te vertellen. Wel denk ik dat het vandaag de dag moeilijker is dan een paar jaar geleden. Zelf ben ik vijf jaar geleden uit de kast gekomen. Dat was toen in de tijd van de coronapandemie. In die periode zijn er veel mensen uit de kast gekomen, ook die toen uit de kast zijn gekomen en vandaag de dag zeggen dat zij zich niet op die manier identificeren. Er was toen in de maatschappij meer ruimte voor. Natuurlijk, toen was er ook homofobie en mensen die er moeilijk over deden, maar de ruimte was er. En dat is nu afgezwakt.”

Acceptatie onder jongeren neemt sterk af

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit van Utrecht is gebleken dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren tussen 2021 en 2025 sterk is afgenomen. Het aantal jongens met een positieve houding tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22 procent. Bij meisjes gaat het om een daling van 78 naar 51 procent. Het aantal jongeren dat denkt dat hun homoseksuele of lesbische klasgenoten op school open kunnen praten over hun geaardheid, is sterk gedaald van 60 naar 45 procent.

Hoe verklaar je dat?

“De afgelopen weken is er in de media veel aandacht voor het onderwerp. Dat zorgt ervoor dat er mensen zijn die zich positief uitspreken over het onderwerp. Maar je merkt in de discussies dat er ook mensen zijn die zich negatief uitlaten. Waarbij er in interviews gezegd wordt dat zij mensen die tot de queercommunity behoren uitschelden of dat ze geslagen worden. Dat heeft als effect dat mensen die normaal niet van zich laten horen, nu ook aan die kant gaan staan. Al met al is het vandaag de dag lastiger om te zeggen dat je niet hetero bent.”

Afgelopen vrijdag was het Paarse Vrijdag, die vanaf dit schooljaar is verplaatst naar de tweede vrijdag van oktober om beter aan te sluiten bij Coming-Outdag. Hoe heb jij deze dag beleefd?

“Nou, dat was best wel heel slecht van mij: ik droeg afgelopen vrijdag geen paarse kleding. Het regende hard en ik besloot maar een trui aan te trekken. En die had geen paarse kleur. Toch onderschrijf ik de dag: het laat op een hele fijne manier zien dat mensen zoals ik en anderen binnen de LHBTIQ+-gemeenschap worden geaccepteerd. Dat je mag zijn wie je bent. Op deze manier mensen supporten, dat is heel fijn. Het is ook heel mooi hoe de Paarse Vrijdag wordt ingericht, want het is een combinatie van school en leerlingen die het oppakken. Er wordt versierd, er worden posters gemaakt. En docenten hebben hier een begeleidende rol in en werken daarin mee.”

Uit onderzoek is gebleken dat de acceptatie is afgenomen. Wat merk je daar zelf van?

“Ik denk dat de acceptatie zeker is afgenomen. Wat ik al zei: de afgelopen periode was het onderwerp veel in het nieuws. Het is veel aan het licht. Je kunt er niet omheen. Door alle discussies is het ook makkelijker om te zeggen dat je het er niet mee eens bent. Waarbij je eerst in je eigen bubbel wel veel acceptatie voelt, hoor je daarbuiten dat het niet oké is. Het is daarom heel mooi dat Daan Alferink, die donderdag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala werd uitgeroepen tot het televisietalent van 2026, zijn prijs opdroeg aan alle middelbare scholieren die aan zichzelf twijfelen. Het is mooi dat je vanuit je directe omgeving gesteund wordt, maar het helpt ook dat een BN’er, die veel bereikt heeft, laat weten dat het oké is. Dat je mag zijn wie je wilt zijn en dat je je niks aan moet trekken van wat andere mensen zeggen, omdat je geliefd bent.”

Wat zou je boodschap op deze Coming-Outdag zijn?

“Als je voelt dat de situatie om je heen veilig is, dan zou ik adviseren om het te vertellen. Je wordt geaccepteerd door mensen die van je houden. Het maakt niet uit of je wel of geen hetero bent. Iedereen heeft het recht om te kunnen zijn wie je bent.”

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Luister hieronder naar Baudine die vertelt dat ze afgelopen vrijdag geen paarse kleding droeg: