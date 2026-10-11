College ziet geen rol in privacy-discussie ID-scan FC Groningen, maar steunt KNVB-plannen wel

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Het college ziet geen enkele rol voor zichzelf weggelegd bij de omstreden invoering van de ID-scan bij FC Groningen. Dat antwoorden zij naar aanleiding van vragen van Stadspartij 100% voor Groningen. Volgens het gemeentebestuur is de verplichte identificatie een zaak van de KNVB en de club zelf, al noemt het college in de beantwoording het systeem wel een goede zaak voor de veiligheid.

Enkele weken geleden trok raadslid Niels Hilboesen van de Stadspartij aan de bel over de plannen van de KNVB om vanaf het seizoen 2028/2029 ‘Persoonlijke Digitale Toegang’ (PDT) verplicht te stellen in het betaalde voetbal. Supporters moeten daarbij hun digitale toegangsbewijs koppelen aan hun persoonsgegevens en ID-bewijs. Hilboesen vreesde voor een forse inbreuk op de privacy van de 22.000 bezoekers in de Euroborg en vroeg zich af welk Gronings probleem hier eigenlijk mee wordt opgelost.

Groningse model

Hilboesen verwijst daarbij naar het ‘Groningse model’ waar FC Groningen al bijna 25 jaar bekend om staat: een gastvrije, preventieve aanpak waarin dialoog met supporters centraal staat en alleen de echte kwaadwillenden persoonsgericht worden aangepakt.

Ook onder supporters is er verzet tegen de plannen. Ze maken zich grote zorgen over hun privacy, de gevolgen voor een spontaan stadionbezoek en de toegankelijkheid voor mensen zonder smartphone of met beperkte digitale vaardigheden.

Die privacyzorgen zijn niet ongegrond. Uit recent onderzoek en een uitzending van BNNVARA Kassa bleek dat bij het scannen van ID-bewijzen bij andere voetbalclubs soms zelfs burgerservicenummers (BSN) werden uitgelezen. Hoewel leveranciers stellen dat hun systemen aan de AVG-wetgeving voldoen, zetten privacyjuristen vraagtekens bij de wettelijke grondslag van dergelijke controlemaatregelen.

“Geen gemeentelijke verantwoordelijkheid”

In de beantwoording laat het gemeentebestuur weten dat het niet over de privacy-toetsing gaat en ook geen eisen gaat stellen. “De verantwoordelijkheid voor de invoering van PDT ligt bij de KNVB, dat samen met de clubs zorgt voor een zorgvuldige implementatie. Onder deze verantwoordelijkheid valt ook de toetsing aan de geldende privacywetgeving. Ons college en de burgemeester zijn geen onderdeel van deze afweging”, schrijft het college.

Ook de rol van de gemeente als 100%-aandeelhouder van stadion Euroborg N.V. verandert daar niets aan: “Het aandeelhouderschap speelt geen rol in dit vraagstuk, omdat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de KNVB en de FC ligt.”

Steun voor KNVB-plannen

Hoewel het gemeentebestuur aangeeft formeel buitenspel te staan, steekt het de steun voor de KNVB-plannen niet onder stoelen of banken. Volgens het college past de ID-scan juist prima binnen het traditionele ‘Groningse model’ van gastvrijheid en preventie.

“PDT is een manier om toegang tot wedstrijden persoonlijk, digitaal en veilig te organiseren”, zo staat in de antwoorden. “Het maakt misbruik van tickets moeilijker en ondersteunt clubs bij een veilige organisatie. Het helpt om beter vast te stellen wie gebruik heeft gemaakt van een ticket, waardoor er bij misdragingsincidenten gerichter kan worden opgetreden. Dat kan bijdragen aan het voorkomen van collectieve straffen.” Het college vergelijkt de digitale ID-scan met de toegang bij grote concerten, waar soortgelijke systemen al langer zonder problemen worden gebruikt.

Geen extra toets of raadsinformatie

Aangezien het gemeentebestuur vindt dat het geen eigen verantwoordelijkheid draagt, ziet het college ook geen reden om de privacy-impact onafhankelijk te laten toetsen of de gemeenteraad hier in de toekomst actief over te blijven informeren.

De uitrol van de pilots staat gepland voor het seizoen 2027/2028. Dat seizoen gaat gebruikt worden om ervaringen op te doen en om de werkwijze verder te verbeteren. Een jaar later wordt het systeem voor alle clubs verplicht. Hilboesen laat in een reactie weten niet akkoord te gaan met de antwoorden en is van plan om technische vervolgvragen te stellen.