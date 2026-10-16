Coalitiefracties willen meer hulp voor minder bedeelde Stadjers die de verwarming uitzetten uit angst voor hoge kosten

PRO Groningen, ChristenUnie en SP willen dat de gemeente meer aandacht heeft voor Groningers die uit angst voor hoge energiekosten hun verwarming nauwelijks aanzetten. Deze inwoners met een laag inkomen hebben vaak te weinig energieverbruik om in aanmerking te komen voor het Noodfonds Energie, maar lijden wel ongezien aan energiearmoede.

De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het probleem, dat volgens de NOS in ook veel andere Nederlandse gemeentes speelt. Mensen die hun verwarming bijna helemaal uitzetten, houden hun energierekening laag en vallen daardoor buiten de hulp die bedoeld is voor huishoudens met hoge energiekosten. Coaches van de Energiebank komen volgens de fracties mensen tegen die moeten kiezen tussen stoken en koken.

Het Noodfonds Energie gaat op 1 januari 2027 weer open. Huishoudens kunnen tot 7 mei een aanvraag doen. Landelijk is er 193 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk verwacht daarmee 500.000 huishoudens te kunnen helpen. Ook bewoners met een warmtenet kunnen voortaan een aanvraag doen.

Maar de drie fracties willen dat de gemeente juist de mensen bereikt die buiten deze regeling vallen. Daarnaast vragen ze aandacht voor goede voorlichting over het noodfonds en de voorwaarden. Ook willen ze weten of er voldoende hulp beschikbaar is voor inwoners die moeite hebben met het aanvragen van een vergoeding.