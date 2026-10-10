Buurtbewoners roepen op tot herfstschoonmaak in het Noorderplantsoen: “Nuttig, dankbaar en gezellig”

Foto: Rick van der Velde

In het Noorderplantsoen vindt zaterdag 10 oktober de jaarlijkse herfstschoonmaak plaats. Een groep betrokken omwonenden roept inwoners op om samen de handen uit de mouwen te steken en het park klaar te maken voor de winter.

“Iedereen die mee wil helpen, is vanaf 11.00 uur van harte welkom bij restaurant Zondag”, vertellen de initiatiefnemers. “Zondag zorgt voor drinken en wat lekkers, en wij als organisatie stellen vuilniszakken, grijpers en handschoenen beschikbaar. De actie duurt tot 12.30 uur, maar korter meedoen mag natuurlijk ook.”

De initiatiefnemers, Tonny Evers, Ronald Kaatee en Tineke de Haan, organiseren al vele jaren op rij zowel een voorjaars- als een herfstschoonmaak. Met name die laatste levert steevast een flinke berg afval op. Na een zomer waarin het Noorderplantsoen intensief is gebruikt door picknickers en parkbezoekers, blijft er in de bosschages van alles achter. Naast zwerfvuil als blikjes en plastic verpakkingen, visten de vrijwilligers afgelopen jaren ook grotere spullen uit het groen, zoals matrassen en yogamatjes. De editie van vorig najaar leverde zelfs een recordhoeveelheid afval op.

“Het is niet alleen nuttig en dankbaar werk, maar het is ook nog eens ontzettend gezellig om samen te doen”, stellen de organisatoren. “Bovendien is het resultaat van je inspanningen direct zichtbaar.” De opruimactie wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Groningen, die na afloop zorgt voor de verwerking en het afvoeren van al het verzamelde afval.