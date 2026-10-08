Buurt viert vervanging gladde stenen Zandsteenlaan

Na jaren van klachten en doorzetten is het eindelijk gelukt: de gladde rode stenen in de Zandsteenlaan worden vervangen. Dankzij aanhoudende druk vanuit de buurt en de inzet van de SP komt daar nu definitief verandering in.

Voor veel buurtbewoners betekende deze bestrating jarenlang glijpartijen, gevaarlijke situaties en frustratie. Om deze overwinning samen te vieren organiseert de SP Groningen komende vrijdag 9 oktober vanaf 19.00 uur een buurtfeest op het speelpleintje aan de Zandsteenlaan.

Het wordt een laagdrempelige, gezellige bijeenkomst voor alle bewoners uit de wijk. Volgens de SP een moment om stil te staan bij wat gezamenlijke inzet kan bereiken, en om elkaar te ontmoeten. Alle buurtbewoners worden hierbij uitgenodigd.