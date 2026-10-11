‘Buurproat mit kouke’ verbindt Oranjebuurt: “We gunnen elke wijk en dorp zo’n initiatief”

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Buurtbewoners om de twee weken bij elkaar brengen door middel van koffie en koek. Dat is ‘Buurproat mit kouke’, dat in de zomermaanden op het Nassauplein in de Oranjebuurt plaatsvindt. Aletta van den Berg van het kernteam kijkt tevreden terug op het tweede seizoen en zegt dat er vanwege het succes sowieso ook een derde seizoen gaat komen.

Aletta, jullie seizoen zit er inmiddels op, hè?

“Dat klopt. Ons seizoen begon begin mei en liep tot Nationale Burendag op 26 september. Zowel van de eerste als van de laatste editie hebben we iets bijzonders gemaakt, waarbij we een echte barista te gast hadden. Bij de laatste editie was er bovendien een draaiorgel aanwezig en hadden we Italiaanse hapjes van Sosta, dat later deze maand officieel de deuren opent aan de Prinsesseweg. Dat we dit kunnen organiseren is financieel mogelijk vanwege een kleine begroting en een aantal subsidies van de gemeente en van de Oranjebuurtvereniging. Daar zijn we heel blij mee.”

Hoe gaat het qua belangstelling?

“De belangstelling neemt toe. Gemiddeld trekt een editie van Buurproat mit kouke ongeveer dertig bewoners. Soms zijn het er twintig, soms zijn het er vijftig. Wij denken dat dit afhankelijk is van verschillende factoren: de zomervakantie bijvoorbeeld, maar ook de weersomstandigheden. Regen, maar ook warmte, kan mensen doen besluiten om thuis te blijven. Wel zien we veel enthousiasme en krijgen we veel waardering voor het initiatief. En je ziet dat mensen er ook gehecht aan raken. Afgelopen zomer was er op een zaterdag bijvoorbeeld geen koek. Er was wat miscommunicatie ontstaan waarbij twee personen van elkaar dachten dat de ander het gehaald had. Maar op zo’n moment krijg je wel met een glimlach op het gezicht te horen: ‘Hey, we missen de koek.'”

“Buurtbewoners met elkaar in contact laten komen”

Groeit het enthousiasme?

“Absoluut, en dat gaat langzaam. Ik denk dat na twee seizoenen veel inwoners van de Oranjebuurt weten dat dit bestaat. Maar wat je ziet is dat als iemand een paar straten verderop woont, diegene niet zomaar even naar het Nassauplein komt. Dat verandert als de buren er naartoe gaan. Als er tijdens Buurproat al bekenden van je zijn, wordt het makkelijker om aan te schuiven. En dat zagen we dit seizoen gebeuren. Uiteraard zijn we daar heel blij mee, want dit is nu precies het doel van het initiatief: buurtbewoners met elkaar in contact laten komen.”

Als je het hebt over de leeftijden: welke inwoners komen hier voornamelijk op af?

“Het zijn voornamelijk wat oudere inwoners die tijdens Buurproat een praatje met elkaar aanknopen. Maar er schuiven ook studenten aan. Afgelopen seizoen hadden we regelmatig studenten uit Spanje, Letland en Griekenland aan tafel. En er was ook nog een vierde student. Zij schoven regelmatig aan en hebben samen ook een app opgezet met de groepsnaam ‘coffee and koek’. Zelf zit ik ook in die groep. Mijn opdracht is voornamelijk om dit initiatief en de aankondigingen daarvan aan de man te brengen. Dus attenderen en verspreiden. En dat we ook jonge inwoners bereiken, dat vind ik superleuk.”

Denk je ook dat er meer mogelijk is?

“Dat denk ik wel. Elke keer proberen we er livemuziek bij te hebben. Dit seizoen hebben we bijvoorbeeld twee accordeonisten gehad. Ook zou er een koor uit de wijk optreden. Door omstandigheden kon dat niet doorgaan, maar zij komen nu in het nieuwe seizoen. En wat je ook ziet, is dat we steeds meer ingespeeld raken op de situatie. Er is een vaste kern van een aantal mensen die dit initiatief draagt. Zo langzamerhand weet iedereen heel goed wat er moet gebeuren. En dan gaat het ook over hele praktische dingen: de elektriciteit bijvoorbeeld. In het begin zorgde dat voor hoofdbrekens: hoe moet dat nu aangelegd worden? Maar al doende leert men, en dat is geweldig.”

“Wat trouwens ook leuk is om te vertellen: in het begin nam iedereen zijn eigen koffiebeker mee. Maar dat werkte niet helemaal. Nu hebben we in het kader van de duurzaamheid allemaal kopjes aangeschaft. Van die prachtige kopjes met bloemetjes erop die je oma ook in de kast zou kunnen hebben staan. Na afloop wordt dit gezamenlijk afgewassen. Dan zie je bijvoorbeeld de Spaanse student met een andere inwoner samen de afwas doen bij een emmertje met water. Dat gaat gepaard met veel gezelligheid.”

“Ik gun een dergelijk initiatief elke straat”

Denk je dat het initiatief verder kan groeien?

“Ik denk dat je niet de illusie moet hebben dat een hele wijk hiernaartoe zou gaan. Daarvoor is de Oranjebuurt simpelweg te groot. Enkele weken geleden was ik bijvoorbeeld op de Kerklaan. Ik sprak daar met bewoners over ons initiatief. Men vertelde dat men er van gehoord had, maar dat voor hen het Nassauplein te ver weg is. Toch zie ik wel de behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten. Wij richten dat in door middel van koffie, koek en wat gezelligheid. Maar er zijn natuurlijk talloze manieren te bedenken. Het enige wat je nodig hebt zijn kartrekkers. En ik gun een dergelijk initiatief wel elke straat. Het is erg leuk om je buurtbewoners te leren kennen. Om elkaar eens in de ogen aan te kijken en om over onderwerpen te praten. Onbekend maakt onbemind. En als je elkaar kent, kun je er ook voor elkaar zijn. En dat is in deze tijd heel waardevol.”

Ik heb ook begrepen dat er vanuit jullie initiatief weer iets nieuws is ontstaan…

“Dat klopt. Sinds vorige week hebben we een jeu de boulesbaan. Dit idee is ontstaan vanuit Buurproat. Het is iets om heel trots op te zijn. Want al die initiatieven maken een wijk leuk. Er ontstaat de mogelijkheid om samen dingen te doen en te ondernemen. Gewoon bij jou in de voortuin.”

Het seizoen zit er nu op. Is het niet jammer dat er in de winter niets wordt aangeboden?

“Bij de laatste editie op Nationale Burendag hebben we een evaluatie gehouden. Daar kwam ook deze opmerking voorbij. En wij snappen heel goed die behoefte. Maar wij denken dat het niet aan ons is. Met Buurproat hebben we een heel duidelijk initiatief te pakken dat voornamelijk in de zomermaanden plaatsvindt. Het moet voor ons behapbaar blijven. Ik denk dat initiatieven met muziek, spelletjesavonden of wellicht maaltijden ook heel goed zouden kunnen passen, maar dit zou dan opgepakt moeten worden door andere inwoners die deze kar willen trekken.”

Gaat er volgend jaar een derde seizoen plaatsvinden?

“Absoluut. We kijken met een heel goed gevoel terug, en we gaan vol goede moed verder. Ook volgend jaar willen we er weer staan. En laten we hopen dat het dan net als dit jaar weer zulk mooi weer gaat worden: niet te warm, maar aangename weersomstandigheden om een kopje koffie te drinken met koek en om regelmatig deel te kunnen nemen aan jeu de boules-wedstrijden.”