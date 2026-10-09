Bussen in Groningen en Haren rijden aangepaste dienstregeling tijdens 4 Mijl

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Meerdere buslijnen in Groningen en Haren rijden dit weekend een andere route vanwege de 4 Mijl. Ook geldt er de komende week (van 10 tot en met 18 oktober) een aangepaste dienstregeling vanwege de herfstvakantie.

Van zaterdag 17.00 uur tot zondag 20.00 uur rijden bussen door wegafsluitingen op verschillende plekken om vanwege de 4 Mijl. In het centrum van Groningen stoppen bussen in die periode niet bij de haltes Hereplein, Zuiderdiep, Emmaplein en Damsterdiep. Lijn 8 rijdt alleen door de Wijert richting Europapark en komt niet in Helpman.

De lijnen 50 en 418 rijden tussen het Hoofdstation en de halte Hertenlaan in Haren. Lijn 51 rijdt tot de halte Molenkampsteeg. Bij deze drie lijnen vervallen de tussenliggende haltes in Helpman en Haren. Er komen tijdelijke haltes aan de Emmalaan en de Middelhorsterweg, ter hoogte van de Stationsweg.

Er rijden extra bussen naar de start van de 4 Mijl in Haren. Q-link 5 rijdt zaterdag tussen 10.30 en 17.30 uur vaker tussen het Hoofdstation en P+R Haren. Qliner 300 rijdt tussen 11.00 en 17.30 uur vaker tussen Emmen en Groningen. De Qliners 300 en 309 stoppen richting Groningen tot 14.00 uur extra bij P+R Haren.

Aangepaste dienstregeling tijdens de herfstvakantie

Van 10 tot en met 18 oktober rijden bussen op werkdagen volgens een aangepaste dienstregeling. In de herfstvakantie reizen vooral tijdens de spits minder mensen met de bus. Reizigers kunnen hun reis vooraf plannen via busgd.nl.