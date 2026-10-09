Buschauffeurs leggen komende woensdag het werk neer na vastlopen onderhandelingen over cao

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Buschauffeurs leggen komende woensdag (14 oktober) het werk neer. Vakbonden CNV en FNV roepen op tot een landelijke staking, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer zijn vastgelopen.

De bonden zijn boos over plannen van de vervoersbedrijven om onder meer de loondoorbetaling bij ziekte te verlagen, meer onbetaalde pauzes in te roosteren en werknemers korter van tevoren te informeren over roosterwijzigingen. Ook zouden werknemers minder inspraak krijgen op hun roosters.

De vakbonden willen onder meer een loonsverhoging van 9,5 procent in twee jaar, een betere regeling voor oudere werknemers en sneller een vast contract. Ook pleit de vakbond voor volledig betaald ouderschapsverlof in de eerste negen weken.

Als de staking niet tot resultaat leidt, volgen mogelijk nieuwe acties. De bonden overwegen iedere week een actiedag als de bonden na woensdag niet overstag gaan.