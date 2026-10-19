Buschauffeurs leggen donderdag opnieuw het werk neer tijdens landelijke stakingsdag vakbonden

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Buschauffeurs leggen komende donderdag (22 oktober) opnieuw de hele dag het werk neer. Vakbonden CNV en FNV voeren weer actie, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao nog steeds op slot zitten na de staking van afgelopen woensdag.

Net als elders in het land bleven woensdag veel bussen in Groningen aan de kant. De verwachting van de bonden is dat ook donderdag veel chauffeurs het werk neerleggen. De bonden zijn van plan om, tot aan Kerstmis, iedere week actie te voeren zolang de werkgevers niet tegemoetkomen aan hun eisen. “Daar houden we aan vast, tot de werkgevers tot inkeer zijn gekomen”, stelt onderhandelaar Niels Rook namens vakbond CNV.

De huidige cao voor werknemers in het stads- en streekvervoer liep op 1 juli af. De vakbonden verzetten zich tegen plannen van vervoersbedrijven om de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Zo zouden werkgevers drie kwartier onbetaalde pauze willen inroosteren, werknemers later informeren over roosterwijzigingen en ondernemingsraden van vervoerders minder zeggenschap willen geven over roosters. Ook worden regelingen voor oudere werknemers versoberd, aldus de bonden. CNV en FNV willen daarentegen onder meer een loonsverhoging van 9,5 procent in twee jaar, een betere regeling voor oudere werknemers en sneller een vast contract. Ook wil CNV dat werknemers de eerste negen weken van hun ouderschapsverlof volledig betaald krijgen. De huidige cao liep op 1 juli af.