Brand in leegstaande nieuwbouwwoning in Meerstad

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een nieuwbouwwoning aan de Texelaar in Meerstad brak in de nacht van maandag op dinsdag brand uit. De brandweer kreeg het vuur op de begane grond snel onder controle.

De brand werd rond 04.05 uur ontdekt. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De woning raakte flink beschadigd door de brand.

Ook een ambulance kwam naar de brandende woning, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. Op het moment van de brand was niemand in de woning aanwezig.

De woningen zijn pas kort geleden opgeleverd en stonden nog leeg. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.