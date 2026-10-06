Bouwstof #31: Waar en hoe werkt een ‘Shared Space’?

Het begrip Shared Space is een wat onbegrepen fenomeen in de openbare ruimte. In deze aflevering van Bouwstof leggen experts uit hoe het werkt en waar een Shared Space, waar eigen verantwoordelijkheid in de plaats komt van regels en verkeersborden, goed past en waar niet.

In onze gemeente krijgen vrijwel alle inwoners te maken met een Shared Space. Er zijn shared spaces in de binnenstad, de Folkingestraat, de Brugstraat en de Grote Markt. Ook in Hoogkerk, Haren en aan het Zernikeplein zijn gebieden waar wordt uitgegaan van ‘gedeeld gebruik’ in de openbare ruimte. Bouwstof laat deze week een licht schijnen over het begrip ‘Shared Space’ en beantwoordt de centrale vraag: werkt het overal?

Aan het woord komen ondermeer Pieter de Haan, medebedenker van het begrip Shared Space, verkeerspsycholoog Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Erwin de Jager, verkeersadviseur bij de gemeente Groningen.

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.