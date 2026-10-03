Boerderijwinkel Hoeve Zuidwending sluit de deuren: “De tijd ervoor ontbreekt”

De boerderijwinkel van Hoeve Zuidwending in Den Horn gaat sluiten. De eigenaren nemen het besluit met pijn in het hart, maar de combinatie met een jong gezin en het drukke melkveebedrijf eist zijn tol. De winkel blijft geopend tot en met 19 december.

“We hebben de winkel zo’n zeven, misschien wel acht jaar gehad”, vertelt mede-eigenaar Anne Jakob Buist. “Toen we begonnen dachten we: we zien wel waar het schip strandt. Maar op een gegeven moment kom je op een kruispunt in het leven. We hebben een jong gezin en het is erg druk op ons bedrijf. Terwijl ik nu met je praat, zit ik op de trekker om hopelijk de laatste snee gras van het land te halen. Het komt er simpelweg op neer hoe je de 24 uur van een dag wilt invullen. We vinden het belangrijk dat we onze kinderen zien opgroeien. Je leeft ten slotte maar één keer, hè?”

Reacties

De boerderijwinkel kon sinds de opening rekenen op positieve recensies: “Ze hebben heerlijke zuivel- en streekproducten. Iedereen uit Groningen zou er naartoe moeten gaan”, schrijft Manfred. Matej vult aan: “Dit is een geweldige, kleine boerderijwinkel waar je heerlijke spullen kunt halen, waaronder vlees, eieren en verse melk.”

Buist herkent de betrokkenheid van het publiek: “Ondanks dat we in Den Horn zitten, hebben we altijd veel klanten uit de gemeente Groningen gehad. Dat is de laatste maanden wel wat afgenomen. Voorheen bevond de boerderijwinkel zich aan de Weersterweg, tegenwoordig vindt men ons aan de Westerdijk. Maar ja, aan de andere kant: vandaag is het prachtig weer en zie je dat het meteen kneiterdruk is.”

Open tot 19 december

De winkel blijft de komende weken nog gewoon geopend. “We snappen heel goed dat dit nieuws voor veel mensen even schrikken is, zeker wanneer je gesteld bent op streekproducten. We begrijpen ook dat klanten tijd nodig hebben om een nieuwe plek te vinden waar ze terechtkunnen. Daarom blijven wij open tot en met 19 december. Tot die tijd is iedereen van harte welkom. Via deze weg willen we al onze klanten ontzettend bedanken voor de prachtige jaren.”

Het avontuur stopt overigens niet helemaal. Kaas en vlees zullen in de toekomst waarschijnlijk op een andere manier aangeboden gaan worden. Hoe dit exact vorm krijgt, wordt later bekendgemaakt. Hoeve Zuidwending leverde daarnaast ook producten aan externe partners zoals het Martini Ziekenhuis, de VVV-store en stadswinkel Oudebosch. Ook dit stopt.