Blikseminslag legt treinverkeer naar Duitsland stil: Arriva zet bussen in

Foto: Andor Heij Arriva trein in Zuidbroek.

Treinreizigers tussen Groningen en het Duitse Leer moeten zondagavond rekening houden met vertraging. Door een blikseminslag op het Duitse spoor kunnen er geen treinen rijden tussen Bad Nieuweschans en Leer.

De problemen begonnen zondagmiddag. Over het oosten van de provincie en het grensgebied trokken felle buien met onweer. Tijdens een van die buien sloeg de bliksem in op de Duitse spoorinfrastructuur. De Duitse spoorbeheerder DB Netze meldt dat de herstelwerkzaamheden tot zeker 21.15 uur gaan duren.

Tot die tijd is het treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer volledig gestremd. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in om de reizigers te vervoeren. Op het traject tussen Groningen en Bad Nieuweschans rijden de treinen wel volgens de reguliere dienstregeling.

Moeizame opstart

Het reizigersvervoer op de verbinding naar Duitsland werd vorige week maandag hervat, nadat het traject elf jaar lang buiten gebruik was geweest vanwege de aanvaring met de Friesenbrücke. Uit de eerste cijfers blijkt dat de herstart niet vlekkeloos verloopt.

Afgelopen zaterdag vielen er vijf treinen uit (10 procent) en kampten acht treinen met vertraging (16 procent). Op vrijdag lag dat aantal nog hoger: toen vielen er acht treinen uit (12 procent) en liepen veertien ritten vertraging op (21 procent).