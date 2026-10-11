Bijzondere gast op Hoofdstation: bijna honderd jaar oude ‘Blokkendoos’-trein trekt veel bekijks

De Blokkendoos tijdens de pauze op De Vork. Foto: ingezonden

Bijzonder en zeldzaam bezoek zaterdag op het Hoofdstation: de historische Mat’24, in de volksmond ook wel bekend als de ‘Blokkendoos’, streek neer in Groningen. De bijna honderd jaar oude trein kwam vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht naar het Noorden gereden voor een zogeheten conditierit.

De rit begon zaterdagochtend om 09.30 uur vanaf Utrecht Maliebaan. Via Amersfoort en Meppel arriveerde de klassieke trein rond 12.40 uur op het Hoofdstation. Na een pauze en een uitstapje naar opstelterrein De Vork bij Haren vertrok het materieel in de namiddag weer richting Utrecht, waar de trein in de avond rond 19.30 uur terugkeerde.

Historisch materieel

De Mat’24 is het oudste nog rijdende elektrische materieel van de NS. De treinen, die vanwege het hoekige model Blokkendozen werden genoemd, werden gebouwd tussen 1924 en 1933 en reed tot 1965 in de reguliere reizigersdienst. Wat vandaag de dag nog rondrijdt als museumstel, bestaande uit motorwagen mBD 9107, rijtuig Cec 8553 en stuurstandrijtuig Ces 8104, is in de jaren tachtig en negentig zorgvuldig gerestaureerd en samengesteld uit overgebleven onderdelen.

Het bijzondere bezoek bleef niet onopgemerkt. Langs het gehele traject en op de perrons hadden tal van treinspotters en liefhebbers zich verzameld om een glimp op te vangen van de rijdende museumtrein.