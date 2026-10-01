Bestuurder rijdt auto in de sloot

Foto ter illustratie (Rick ten Cate - tencatefotografie.nl)

Een auto is donderdagochtend aan de Sint Petersburgweg van de weg geraakt en in een diepe sloot beland. De bestuurder raakte lichtgewond. Dat meldt 112groningen.

De auto vloog op een rotonde uit de bocht en raakte vervolgens van de weg, de sloot in. Hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer, kwamen ter plaatse. De bestuurder, de enige inzittende, is door de hulpdiensten uit de auto geholpen. Ze raakte lichtgewond en kon ter plaatse in de ambulance worden behandeld.

Een berger kwam ter plaatse om de auto uit de sloot te halen en af te slepen.