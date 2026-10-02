Bestrating voor Floreshuis wordt weggehaald vanwege verzakkingen

Vanaf komende maandag wordt de straat voor het Floreshuis in de Korrewegwijk hersteld. De werkzaamheden gaan uiterlijk een kleine twee weken duren.

De Floresstraat en het Floresplein werden onlangs (tussen augustus vorig jaar en de afgelopen zomer) opnieuw ingericht. Maar volgens de gemeente is er iets misgegaan met de fundering onder de straat, waardoor nu al een aantal verzakkingen te zien zijn in de rijbaan.

Daarom wordt vanaf maandag de bestrating weggehaald voor het Floreshuis, om de problemen te kunnen herstellen. De gemeente verwacht dat het anderhalve week gaat duren. Maar omdat het herfst is, neemt de gemeente uit voorzorg een paar dagen extra de tijd als slecht weer roet in het eten gooit. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid in de buurt. Voetgangers kunnen wel gewoon over de stoep en het Floreshuis blijft bereikbaar.