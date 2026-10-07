‘Bende in het Bos’ van Groningse spellenmaker uitverkozen tot Speelgoed van het Jaar

Robert Brouwer wint met 'Bende in het Bos' ‘Speelgoed van het Jaar’. Foto: ingezonden

Het spel ‘Bende in het Bos’ van de Groningse spelauteur Robert Brouwer is uitverkozen tot ‘Speelgoed van het Jaar’ in de categorie kinderspellen. Het is al de vierde keer dat een spel van Brouwer deze prijs in de wacht sleept.

Brouwer bedacht het spel samen met co-auteur Arjan van Houwelingen. ‘Bende in het Bos’ is een bordspel voor kinderen vanaf 4 jaar: nadat jonge bosdieren verstoppertje hebben gespeeld, zijn ze allemaal verdwaald. Spelers moeten er samen of tegen elkaar voor zorgen dat de kleintjes weer veilig bij hun ouders terechtkomen. Met dobbelstenen en een speciale ‘dobbelboom’ voeren de spelers de diertjes appeltjes om ze vooruit te bewegen, al kan de route zomaar versperd worden door een omgevallen boomstam. Het spel won bij ‘Speelgoed van het Jaar’ zowel de jury- als de publieksprijs.

Van cabaretier naar spelauteur

Brouwer is op een bijzondere manier in de spellenwereld terechtgekomen. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde daarna zijn lesbevoegdheid voor tekenen en handvaardigheid. Tijdens zijn studie won hij het Groninger Cabaretfestival, waarna hij voltijds cabaretier werd. Na zo’n 7.000 optredens in theaters en op middelbare scholen kwam er door de coronapandemie een abrupt einde aan zijn voorstellingen. Daarop besloot Brouwer zich volledig te richten op het bedenken van spellen.

Dat bleek een schot in de roos. Na onder meer het bekende Groningse bordspel GRUNN bracht hij de afgelopen jaren tientallen titels uit. Eerder won hij de Speelgoed van het Jaar-prijs al met Het Grote Basisschoolspel, Bende op de Boerderij en Koehandel Festival.