Begroting levert somber beeld op

De begroting van 2027 levert een somber beeld op. De begroting van 2027 is nog sluitend maar in de jaren daarna loopt het tekort snel op.

In totaal geeft de gemeente iets meer dan 1,6 miljard euro uit. Ruim 70% daarvan komt van het Rijk en bijna 30% komt uit gemeentelijke belastingen, leges en gemeentelijke eigendommen. Op de bijdrage van het gemeentefonds aan de gemeente Groningen is 27 miljoen euro gekort. De gemeente krijgt steeds meer taken van het rijk maar die geeft daar niet de middelen bij. Ondertussen analyseert de gemeente haar uitgaven. Met het verhogen van de gemeentelijke tarieven kan het tekort gedeeltelijk worden opgevangen, de OZB gaat bijvoorbeeld verhoogd worden met 5%.

Het lijkt er nu op dat de gemeente Groningen vanaf 2029 de rode cijfers schrijft, en dat loopt op tot een tekort van 12 miljoen euro per jaar in 2032. De mogelijke aangekondigde bezuiniging op de jeugdzorg van 23 miljoen euro per jaar is daar niet in meegenomen.

De korting op het gemeentefonds treft niet alleen Groningen. Samen met andere gemeentes kaart het stadsbestuur de zaak aan in Den Haag.