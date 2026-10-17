Be Quick 1887 bekert verder na magere zege op Winsum

Foto: Andor Heij. Winsum - Be Quick 1887

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft zaterdag de volgende ronde bereikt van de noordelijke districtsbeker. Dat ging niet zonder slag of stoot, want tweedeklasser Winsum gaf goed partij en wist de schade beperkt te houden: 2-1.

Vorig seizoen haalde Be Quick de halve finale en dat leverde een plek op in de grote KNVB beker. Daarin bleek tweede divisionist AFC eerder dit seizoen met 2-0 te sterk.

Wind

Op het zonnige, maar winderig sportpark Geert Reinders in Winsum kwam de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. De wind speelde daarin een rol. Be Quick doelman Owen van Dijk verkeek zich op een indraaiende corner van Ruben ten Hof, die in één keer bij de tweede paal binnen viel.

Gelijkmaker

Guus Broekema was dichtbij de gelijkmaker, maar hij kon een voorzet van Bram Duijker net niet binnen glijden. Na 32 minuten was Broekema de aangever. Hij knokte zich fraai naar de achterlijn, legde de bal terug en Duijker knalde raak: 1-1. Duijker kreeg nog een aardige kopkans, maar de bal ging net naast.

Be Quick had na rust een optisch overwicht, maar Winsum was de gevaarlijkste ploeg. Na een dik uur knalde Julian Bolhuis op de paal en Sjoerd Nienhuis mikte net te hoog.

Grond kopbal

Be Quick benutte de eerste kans na rust meteen. Robbin van Kooten gaf voor en Broekema kopte, met het hoofd zowat op de grond, in de 77e minuut de 2-1 op het scorebord. Van Kooten had de wedstrijd moeten beslissen, maar stuitte één op één op Winsum doelman Mark Woortmeijer.

Daardoor werd het in de slotfase nog even spannend met een serie corners van Winsum, waarin Jari Sloots de bal nog een keer over knalde. De zege werd over de streep getrokken en Be Quick zit in de koker voor de tweede knock-outronde.

Winsum – Be Quick 1887 1-2. 15. Ruben ten Hof 1-0. 32. Bram Duijker 1-1. 77. Guus Broekema 1-2. Scheidsrechter: Jasper Ottens. Toeschouwers: 150.