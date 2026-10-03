Automobilist vliegt uit de bocht op Bornholmstraat en knalt tegen stellage

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is zaterdagmiddag fors beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Bornholmstraat. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur ter hoogte van de kruising met de Winschoterweg. “De automobilist kwam uit de richting van de Gideonbrug en reed richting de Winschoterweg”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Door nog onbekende oorzaak vloog de bestuurder uit de bocht en knalde daarbij tegen een stellage waar een informatiebord aan is bevestigd.” De auto voerde tijdens de rit een groen kenteken: dit kenteken wordt onder andere gebruikt bij proefritten en APK-keuringen.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een verpleegkundige die arriveerde op een motorambulance verleende eerste hulp, maar al snel bleek dat niemand gewond was geraakt. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto weggesleept.