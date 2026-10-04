Automobilist schept fietser bij Overwinningsplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Overwinningsplein in Groningen is zondagmiddag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond rond 12.20 uur plaats op de kruising met de Paterswoldseweg. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De kruising is voorzien van verkeerslichten die ogenschijnlijk goed werkten, maar toch kwamen de fietser en de automobilist met elkaar in botsing.”

Bij de aanrijding kwam de fietser ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd, is deze met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd om daar verder behandeld te worden.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van de aanrijding.