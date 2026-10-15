Arbeidsmarkt voor klantcontactberoepen flink afgekoeld

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De arbeidsmarkt voor medewerkers klantcontact is de afgelopen paar jaar flink afgekoeld. In Groningen daalde het aantal openstaande vacatures sinds 2023 van 200 naar ongeveer honderd. Dat meldt het UWV.

Dat heeft volgens de uitkeringsinstantie te maken met technologische ontwikkelingen, digitalisering en nieuwe manieren van organiseren. Zo verplaatsen sommige bedrijven hun klantcontactwerk naar landen met lagere lonen. Tegelijk is het aantal WW-gerechtigden dat stond ingeschreven voor een klantcontactfunctie toegenomen van ruim 90 naar 110 personen. Werkgevers vinden het daarom makkelijker om personeel te vinden.

In de bankensector is deze ontwikkeling al langer aan de gang. Er verdwenen veel banen door de sluiting van regiokantoren en het vervangen van administratieve controles door technologische ontwikkelingen.

Toch blijft de arbeidsmarkt in de volle breedte gespannen. Daarom is het interessant om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor mensen die hun ervaring en vaardigheden willen inzetten in een ander beroep.