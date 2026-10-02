Amsterdam geeft Futsal Groningen volgend pak slaag

Foto: Kevin Nicholson

In de Futsal Eredivisie ging Futsal Groningen vrijdagavond wederom hard onderuit. In Sportcentrum Europapark werd met 1-7 van Futsal Amsterdam verloren.

Voor Futsal Groningen weer een nieuwe klap, nadat het vorige week tegen FC Eindhoven al een pak slaag kreeg (10-1). Futsal Groningen was na vijf wedstrijden nog puntloos in de Futsal Eredivisie en ook in eigen huis tegen Amsterdam hadden de Groningers weinig in te brengen.

Hoewel Futsal Groningen aanvallend goed begon, was de wedstrijd door twee vroege doelpunten van de bezoekers al snel beslist. Futsal Amsterdam had weinig moeite met de Groningers. Ook bij de 1-3 van Luciano Matulessy waren er weinig aanwijzingen dat de thuisploeg nog de aansluiting zou kunnen vinden bij de tegenstander.

Na rust bleef Futsal Amsterdam scoren, al konden een aantal knappe reddingen van Groningen-keeper Frank Woldring een compleet Amsterdams doelpuntenfestijn voorkomen. De wedstrijd eindigde in 7-1. Coach Monty Albadawi weigerde na de wedstrijd de pers te woord te staan.

Futsal Groningen blijft veertiende en is net als BE ’79 uit Tilburg nog puntloos in de Futsal Eredivisie. Volgende week vrijdag spelen de Groningers een uitwedstrijd tegen Bergen op Zoom.