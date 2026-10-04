Amateurvoetbal: Strijdend SC Stadspark verslaat Winsum, eerste zege Forward

Foto: Andor Heij, Stadspark = Winsum

SC Stadspark en Forward pakten zondag in de vierde competitieronde in de tweede klasse O de volle buit. De studenten wonnen overtuigend bij GOMOS en SC Stadspark versloeg Winsum.

Zwaar bevochten

“Het was een zwaar bevochten overwinning”, lachte SC Stadspark-trainer Germain Beck breed na afloop op het zonovergoten sportpark in het Stadspark, Dat was het zeker, maar na een hectische slotfase trok zijn ploeg wel de winst over de streep: 2-1.

Promovendus Stadspark en het uit de eerste klasse gedegradeerde Winsum hadden aanvallende intenties, maar wisten voor de pauze weinig kansen te creëren. Het doelpunt van het wat sterkere Winsum halverwege de eerste helft viel dan ook van afstand. Het was wel een fraaie. Ruben ten Hof joeg de bal vanaf de linkerkant van de rand van het strafschopgebied in de bovenhoek.

Jan Hooiveld belangrijk

Direct na rust ontsnapte Stadspark bij een ware scrimmage voor het doel van Joel Roeters. Maar daarna was Stadspark een fase beter en routinier Jan Hooiveld bewees zijn waarde. Hooiveld werd in de 54e minuut even vrijgelaten en kon de bal snoeihard binnen knallen: 1-1. Anderhalve minuut later bediende Hooiveld Amir Medaghri Alaoui, die oog in oog met Winsum doelman Wouter Meijer koel bleef : 2-1.

Hectische slotfase.

De wedstrijd werd harder en Stadspark incasseerde een paar gele kaarten en ontsnapte in het laatste kwartier een paar keer ook miraculeus. Sjoerd Nienhuis knalde in vrijstaande positie over. Vervolgens kopte David Goguadze een inzet van Ten Hof uit het doel. Na de aansluitende corner werd de bal nog een keer van de lijn gehaald. Na 85 minuten was er nog een scrimmage die levensgevaarlijk was, maar Stadspark bleef overeind.

Opgelucht

“Wat een kansen nog aan het eind”, zei een opgeluchte Stadspark-trainer Germain Beck. “Het was niet best, zij waren beter, maar dat maakt niet uit. Terecht of onterecht, wij hebben de drie punten. We hadden het op het laatst moeilijk, maar we hebben hard gewerkt met een jonge ploeg met een paar routiniers. Handhaving is ons doel en we hebben nu al negen punten en staan vijfde”.

SC Stadspark – Winsum 2-1. 23. Ruben ten Hof 0-1. 54 Jan Hooiveld 1-1. 56. Amir Medaghri Alaoui 2-1. Scheidsrechter: Wieger Braaksma. Toeschouwers: 350.

In dezelfde klasse won Forward in Norg met 5-2 van GOMOS. Het was de eerste zege voor de studenten. Otto Bramer scoorde drie keer voor Forward. Forward steeg door de winst naar de tiende plaats met vier punten uit vier wedstrijden.

Lager klassen

Het verslag van Groninger Boys – Gieten in de derde klasse E staat hier.

In 4B speelde Groen Geel (zondag) bij Muntendam met 3-3 gelijk. Groen Geel staat met vijf punten achtste.

In 5B won koploper Italian Boys opnieuw. Alteveer werd op sportpark De Parrel met maar liefst 8-1 in de pan gehakt. Woltersum verloor voor de vierde keer. In eigen huis waas Yde de Punt met 4-1 te sterk. Engelbert was vrij.

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