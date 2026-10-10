Amateurvoetbal: Helpman en DIO Groningen blijven foutloos, eerste punten VVK

Helpman - Asser Boys

Helpman won zaterdag in de derde klasse D ook de vijfde wedstrijd. In 4E eindigde de topper tussen HFC’15 en Lycurgus in een gelijkspel. In 5E blijft DIO Groningen foutloos en pakte VVK de eerste punten.

Derde klasse

Helpman won op de eigen Esserberg met 3-2 van FC Assen en staat met 15 punten ongeslagen bovenaan in 3D. Marniek Berends opende in de 9e minuut de score met een stift en Helpman verdubbelde de voorsprong na een overtuigende kopbal van Lars Veenboer, op aangeven van Huub Rudolphy. Berends maakte in de 25e minuut ook de 3-0.

FC Assen kwam nog voor rust door een fout van de Helpman defensie op 3-1. Assen oogde na wissels in de tweede helft frisser. Ze maakten via Alessandro Hut de aansluitingstreffer uit een van hun weinige kansen. Helpman beleefde een rommelige tweede helft, maar hield stand.

GVAV Rapiditas verloor de uitwedstrijd tegen DVC Appingedam met 4-2. Niek Vreeman en Wouter Klooster scoorden voor GVAV. GVAV is vijfde met negen punten.

Be Quick (zaterdag) is zesde na de 2-1 thuiswinst op NEC Delfzijl. Senn Boersma en Wilko van der Kooi maakten de doelpunten voor Be Quick.

FC Lewenborg ging bij Zuidlaren met 4-3 onderuit. Brian de Witt (twee keer) en Edu Gerts scoorden voor de Stadjers. Lewenborg is negende.

The Knickerbockers zakte naar de elfde plek na de 3-2 thuisnederlaag tegen Hoogezand. Jelmer Bosma en Haye Tuithof maakten de doelpunten voor de studenten.

Lagere klassen

In 4E kende de topper in Hoogkerk tussen HFC’15 en Lycurgus geen winnaar: 1-1. Jeremiah Ridderbusch opende snel de score voor Lycurgus. Tristan Hilgen maakte gelijk. Lycurgus is tweede op vier punten van koploper Actief en HFC is derde.

Amicitia VMC verloor thuis met 3-0 van Haulerwijk. Glimmen verloor thuis met 2-1 van Bakkeveen. Stefan Sterken scoorde voor Glimmen. Glimmen staat laatste en Amicitia voorlaatste.

Het verslag van Oosterparkers – VV Groningen in 4F staat hier.

Omlandia won met 4-3 bij Warffum. Farid Balvaneh maakte er twee voor de ploeg uit Ten Boer. Mamio ging thuis met 4-1 onderuit tegen SIOS. Omlandia is zesde en Mamio negende.

In 5D verloor Gruno in Appelscha met 2-1 van Stanfries. Haren verloot thuis met 3-0 van TFS. Haren is negende en Gruno elfde.

In 5E blijft DIO Groningen met De Heracliden foutloos. DIO won in Garmerwolde met 2-1 van GEO dat vijfde staan.

Potetos staat een plek hoger na de 2-0 winst op Eenrum. Alex Blekkink maakte de doelpunten.

VVK pakte de eerste punten door een 4-1 thuiswinst op De Marne. Brian Inge scoorde twee keer voor VVK, dat nu elfde staat.