Amateurvoetbal: Groninger Boys onderuit, Woltersum krijgt pak slaag

Gieten aan de bal tegen Groninger Boys (foto Martijn Minnema)

Groninger Boys ging zondag in de derde klasse E onderuit. Woltersum kreeg een enorme oorwassing in de vijfde klasse B. Italian Boys won ook de vijfde wedstrijd.

Groninger Boys pakte vorige week in 3E de eerste punten, maar kon de goede lijn zondag uit tegen de nummer drie, Nieuw Buinen, niet voortzetten. Het werd 4-2. Groninger Boys zakte naar de twaalfde plaats met drie punten uit vijf wedstrijden.

Groen Geel (zondag) verloor in 4B op sportpark Corpus den Hoorn met 3-1 van koploper Gasselternijveen. Groen Geel heeft vijf punten en staat achtste.

In 5B won Italian Boys met 6-2 bij Gieterveen en heeft daarmee na vijf duels nog altijd de maximale score. Woltersum kreeg in Alteveer een vreselijk pak slaag: 11-1. Woltersum is puntloos laatste. Engelbert kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen het tot dan toe puntloze Pekelder Boys. Engelbert is achtste met vijf punten uit vier wedstrijden.