Alle wedstrijden van FC Groningen live op OOG Radio

OOG doet na twintig jaar weer live radioverslag van FC Groningen. Vanaf zondag 18 oktober zijn alle wedstrijden van de FC weer rechtstreeks te volgen via OOG sport. De aftrap is meteen met de thuiswedstrijd tegen Ajax.

De uitzending begint zondag om 16.00 uur, drie kwartier voordat FC Groningen en Ajax aftrappen. Supporters kunnen gratis luisteren via oogsport.nl, de OOG-nieuwsapp en OOG Radio. Wouter van der Maden presenteert vanuit de studio, Joey Keizer doet verslag vanuit het stadion.

“Na het nieuws dat RTV Noord ging stoppen met het liveverslag, zijn we snel met FC Groningen om tafel gegaan en zijn de gesprekken soepel verlopen”, vertelt eindredacteur Van der Maden.

Volgens de presentator hoort live radioverslag beschikbaar te zijn voor iedere supporter. “Er zijn mensen die om wat voor reden dan ook de wedstrijden niet kunnen volgen in het stadion of op tv. Dan ben je aangewezen op de radio. Dat kon een tijdje niet, maar vanaf zondag kan dat weer.”

Voor – en nabeschouwingen

Keizer verzorgt al een jaar de interviews rond FC Groningen voor OOG. Daar komt nu het live wedstrijdcommentaar bij. Hij is blij met die nieuwe rol. “Er gaat voor mij wel iets veranderen, maar alleen in positieve zin. Dit is waar mijn passie ligt en wat ik heel graag wil doen.”

Naast het wedstrijdverslag biedt OOG Sport live voor- en nabeschouwingen en interviews. Bij iedere wedstrijd schuift een gast en/of analist aan. Ook is er aandacht voor andere Groningse amateur- en topsport.

Springplank voor talent

Ook ESPN-commentator Mark van Rijswijk, die samen met Klaas-Jan Bos aan de wieg stond van OOG Sport, reageert enthousiast op de terugkeer. “Ik vind het geweldig. Bijna alles wat ik doe en weet, is begonnen bij OOG en heb ik daar geleerd.”

OOG Sport begon in de jaren negentig als televisieprogramma. Onder anderen Wilfred Genee en Piet van Dijken werkten eraan mee. In 2015 blies Wesley Ferwerda het programma nieuw leven in op de radio, met live verslagen van amateurvoetbal en aandacht voor andere Groningse sporten.

Dit seizoen groeit OOG Sport verder als online platform voor sportnieuws uit de gemeente Groningen. “OOG en OOG Sport zijn een springplank voor mediatalent in het Noorden”, zegt Van der Maden. “Voor onze live verslaggeving werkt jong talent samen met ervaren krachten.”

Luisteren

FC Groningen tegen Ajax is zondag vanaf 16.00 uur live te volgen via oogsport.nl, de OOG-nieuwsapp en OOG Radio. De radiozender is ook te ontvangen via DAB+ en 106.6 FM, en in Haren via 107 FM.