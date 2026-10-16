Alle brugklassers in Groningen krijgen graphic novel over Stad

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Alle brugklassers in Groningen krijgen vanaf januari 2027 vijf schooljaren lang het boek STAD O5O cadeau. De graphic novel vertelt de geschiedenis van Groningen en kijkt ook naar de stad van nu en de toekomst.

Het dikke stripboek wordt uitgegeven door Stichting YOU, een initiatief van architectenbureau De Zwarte Hond. Het project is gebaseerd op METRO O1O, een vergelijkbaar boek over Rotterdam.

STAD O5O gaat over duizend jaar Groningen, van de middeleeuwse handelsstad tot het Groningen van nu. Scholen kunnen het boek gebruiken in de lessen over de stad en culturele instellingen zijn bezig met de voorbereiding van workshops en tentoonstellingen rond de graphic novel.

Het boek wordt momenteel gedrukt. Auteur Auke Hulst en historicus Martin Hillenga schreven de verhalen. Negentien illustratoren, twee fotografen en vier dichters werkten mee aan het boek.