Actiegroep rond streektaal plakt stickers met ‘Grunnen’ op plaatsnaamborden Stad

Foto via Jonge Sassen

Actiegroep Jonge Sassen heeft stickers met de Nedersaksische plaatsnaam Grunnen op het officiële plaatsnaambord van Groningen geplakt. Met de actie wil Jonge Sassen een zichtbare oproep achterlaten voor meer erkenning van regionale talen.

Ook in andere plaatsen in Groningen en in Drenthe, Gelderland en Overijssel kregen plaatsnaamborden stickers met de regionale naam. Jonge Sassen werkte daarbij samen met actiegroep PLAT! Limburg, die tegelijk in de meest zuidelijke Nederlandse provincie stickers plakte.

Met de actie willen de groepen dat regionale talen zichtbaarder worden in het straatbeeld. Ze roepen gemeenten op om officiële tweetalige plaatsnaamborden in te voeren.

Daarnaast willen de actiegroepen dat het Nedersaksisch en het Limburgs meer bescherming krijgen van de landelijke overheid. Beide talen moeten een hogere status krijgen in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, vinden de twee actiegroepen. Die status brengt meer verplichtingen voor de overheid met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en het gebruik van de taal in het openbare leven. Volgens Jonge Sassen probeerde het Rijk eerder een hogere status voor het Nedersaksisch tegen te houden.