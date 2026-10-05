Actiedag moet studenten aan het praten krijgen over mentale gezondheid

Foto: Liza Summer

Studentenorganisaties en -verenigingen uit Stad houden komende dinsdag een actiedag over mentale gezondheid. Bij de Universiteitsbibliotheek (UB) en bij de Van Doorenveste op de Zernike Campus kunnen studenten in gesprek gaan over onder meer mentale gezondheid, studiestress, geldzorgen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De actiedag wordt georganiseerd door KEI, SOG, HSV, Vindicat, Albertus, Dizkartes, Student & Stad, ACLO, ESN, de studentenambtenaar en Contractus. Tussen 10.30 en 15.30 uur kunnen studenten terecht bij de UB en de Van Doorenveste voor een laagdrempelig praatje of om ervaringen te delen.

“Een gesprek starten over deze onderwerpen is niet altijd makkelijk”, vertelt raadslid Chris van Campen (Student & Stad) over de actie. De vraag ‘Ben je oké?’ kan een laagdrempelige manier zijn om bij elkaar in te checken en het gesprek te openen. Dus een ingewikkelde vraag, maar bij elkaar inchecken, luisteren en het gesprek aangaan. “We richten ons niet op één specifiek onderwerp, maar willen ruimte bieden voor verschillende ervaringen en verhalen. Of het nu gaat om studiestress, financiële zorgen, mentale gezondheid of iets anders waar iemand mee te maken heeft: het uitgangspunt is dat er ruimte moet zijn om erover te praten en naar elkaar te luisteren.”