Actie tegen afschot van verwilderde duiven

Jonge duiven in hun hok

De Partij voor de Dieren en de Stadsduivenhulp voeren op zaterdag 24 oktober actie tegen het afschieten van duiven.

Ze doen dit naar aanleiding van drie vergunningen die provincie Groningen aan particulieren heeft gegeven. Daardoor mogen zij in de hele provincie met een luchtdrukgeweer verwilderde duiven doden. De Partij voor de Dieren vindt dat zinloos en roekeloos. Bovendien is er geen vooronderzoek naar alternatieve methoden geweest.

De vergunning staat de particulieren toe om stadsduiven ook ’s nachts te doden, zelfs binnen de bebouwde kom. Daarbij kunnen mensen en dieren worden geraakt. Verder blijkt uit onderzoek dat het doden van duiven niet leidt tot minder dieren. Verliezen worden snel opgevuld door duiven uit andere populaties. Volgens de Partij voor de Dieren zijn er wel alternatieven om duiven te verjagen. Bijvoorbeeld door het wegnemen van voedselbronnen, nestbeheer of anticonceptie.

Tijdens de actie op zaterdag 24 oktober geven diverse sprekers uitleg over duiven. Sympathisanten kunnen een petitie tekenen en meewandelen met Stadsduivenhulp Groningen langs plekken waar de vogels verblijven. De actie op de Grote Markt begint om 13.00 uur.