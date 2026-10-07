Aantal studenten aan RUG licht gestegen, maar niet bij taalopleidingen

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Het aantal studenten aan de RUG is licht gestegen. Maar opleidingen die het hardste studenten nodig hebben, profiteren hier niet allemaal van.

De UKrant tekende bovenstaande opmerkingen op uit de mond van rector Jacquelien Scherpen. Hoeveel meer studenten er precies zijn en bij welke opleidingen, wil de universiteit nog niet meedelen. De RUG wil daarmee wachten op de definitieve cijfers van DUO, die pas begin volgend jaar bekend worden gemaakt.

Een aantal belangrijke opleidingen heeft juist minder studenten, aldus Scherpen. Zij maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de taalopleidingen. Deze studies voeden de lerarenopleidingen van de RUG, en aan leraren heeft Nederland een groot tekort. De universiteiten, ook de RUG, spraken met het ministerie van onderwijs af om extra in te zetten op de opleidingen die het hardst nodig zijn, maar dat is nog niet succesvol.

Scherpen vermoedt, aldus de UKrant, dat AI debet is aan de afgenomen interesse voor de talen: mensen denken dat zo’n studie niet meer nuttig is als AI het werk overneemt. Het probleem geldt trouwens voor meer opleidingen. De rector overlegt met diverse faculteiten hoe die daar mee kunnen omgaan.