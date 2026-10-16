Aantal overdekte fietsenstallingen op Noorderstation ruim verdubbeld

Foto: Provincie Groningen

Het aantal overdekte fietsenstallingen op station Groningen-Noord (in de volksmond nog steeds het ‘Noorderstation’) is in de afgelopend maanden flink uitgebreid. Waar er voor de zomer slechts 224 parkeerplekken voor rijwielen waren, zijn dat er nu 552.

De stalling bij het Noorderstation was in de loop der jaren te klein geworden. Om ruimte te maken voor de extra fietsenstallingen, haalde de gemeente autoparkeerplaatsen weg aan de kant van het busstation. Aan de andere kant van het station is de Kiss+Ride-plek kleiner geworden, maar is ook hier nu meer plek voor fietsparkeerders.

De aanleg werd uitgevoerd door de gemeente en ProRail, de provincie en het Rijk betaalden voor het werk. Ook op andere stations in de provincie kwamen er het afgelopen jaar overdekte fietsenstallingen bij. Station Winschoten kreeg er 216 plekken bij, Bedum 108, Martenshoek in Hoogezand 80 en Grijpskerk 44. Daarmee willen de overheden zorgen dat meer mensen met de fiets naar een station of bushalte gaan en daar overstappen op het openbaar vervoer.